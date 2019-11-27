Строительство моста в Запорожье: названа стоимость проекта

/ Фото: Укравтодор

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) объявило тендер на строительство моста через Днепр в Запорожье.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, стоимость проекта оценена в 12 миллиардов 340 миллионов гривен, а документы будут приниматься до 26 декабря. Сам аукцион запланирован на 31 января 2020 года.

О международном тендере объявлен на строительство первой очереди автомагистрали через Днепр (трасса Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье (через Кременчуг) – Мариуполь Подъезд к о. Хортица) накануне объявил премьер-министр Алексей Гончарук.

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В Укравтодоре отметили, что победитель тендера должен будет завершить работы за четыре года и построить 21 сооружение, в том числе два внеклассных моста (660-метровый вантовый через Днепр с высотой пилонов 166 м) и мост через Старый Днепр длиной 340 метров с выездами на Прибрежную магистраль и проспект Соборный.

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Кроме того, в Укравтодоре подчеркнули, что мост обеспечит надежную транспортную связь между правобережной и левобережной частями Запорожья.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский открыл мост в Станице Луганской, который возвели после его разрушения боевиками. Его удалось возвести даже раньше срока. Теперь в этом районе новый пункт пропуска, идеальная дорога и нормальный переход через реку Северский Донец.

Добавим, что ранее сообщалось, что работы по строительству Шулявского моста продолжаются в штатном режиме.

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