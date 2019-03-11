Строительство терминала в аэропорту Запорожья: работы вышли на финальную стадию
В сети опубликовано видео с масштабной стройки нового терминала
В аэропорту Запорожья работы по строительству нового терминала вышли на завершающую стадию. Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале пресс-службы аэропорта.
Рабочие уже выполнили более 80% работ по строительству терминала. Здание полностью застеклено. В настоящее время выполняются отделочные работы внутри терминала.
Напомним, ранее городской голова Запорожья Владимир Буряк заявил, что в конце текущего года терминал должны достроить и ввести в эксплуатацию.
Как сообщалось, ранее в Запорожье заявили о готовности взять кредит на строительство нового терминала аэропорта. Также мы сообщали, что премьер-министр Владимир Гройсман пообещал проконтролировать качество ремонта Запорожского аэропорта, а, в случае необходимости, провести и финансовый аудит расходов.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Строительство терминала в аэропорту Запорожья: работы вышли на финальную стадию". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В исторической части Запорожья снесли старинное здание
На месте бывшего ликероводочного завода построят многоквартирный дом