Строительство терминала в аэропорту Запорожья: работы вышли на финальную стадию

В сети опубликовано видео с масштабной стройки нового терминала

Пассажирский терминал аэропорта Запорожья.

Строительство терминала в аэропорту Запорожья: работы вышли на финальную стадию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/68a/e62/5c868ae628033.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/68a/e62/5c868ae628033.jpg 2019-03-11T18:30:39+02:00 Запорожье В сети опубликовано видео с масштабной стройки нового терминала

В аэропорту Запорожья работы по строительству нового терминала вышли на завершающую стадию. Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале пресс-службы аэропорта.

Рабочие уже выполнили более 80% работ по строительству терминала. Здание полностью застеклено. В настоящее время выполняются отделочные работы внутри терминала.

Напомним, ранее городской голова Запорожья Владимир Буряк заявил, что в конце текущего года терминал должны достроить и ввести в эксплуатацию.

Как сообщалось, ранее в Запорожье заявили о готовности взять кредит на строительство нового терминала аэропорта. Также мы сообщали, что премьер-министр Владимир Гройсман пообещал проконтролировать качество ремонта Запорожского аэропорта, а, в случае необходимости, провести и финансовый аудит расходов.

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