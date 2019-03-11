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Строительство терминала в аэропорту Запорожья: работы вышли на финальную стадию

Сегодня, 18:30

В сети опубликовано видео с масштабной стройки нового терминала

Пассажирский терминал аэропорта Запорожья
Пассажирский терминал аэропорта Запорожья.
Строительство терминала в аэропорту Запорожья: работы вышли на финальную стадию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/68a/e62/5c868ae628033.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/68a/e62/5c868ae628033.jpg Запорожье В сети опубликовано видео с масштабной стройки нового терминала

В аэропорту Запорожья работы по строительству нового терминала вышли на завершающую стадию. Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале пресс-службы аэропорта.

Рабочие уже выполнили более 80% работ по строительству терминала. Здание полностью застеклено. В настоящее время выполняются отделочные работы внутри терминала.

Напомним, ранее городской голова Запорожья Владимир Буряк заявил, что в конце текущего года терминал должны достроить и ввести в эксплуатацию.

Как сообщалось, ранее в Запорожье заявили о готовности взять кредит на строительство нового терминала аэропорта. Также мы сообщали, что премьер-министр Владимир Гройсман пообещал проконтролировать качество ремонта Запорожского аэропорта, а, в случае необходимости, провести и финансовый аудит расходов.

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Тег аэропорт, Запорожье, терминал

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