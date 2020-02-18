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Суд арестовал криминального авторитета Анисимова без права на залог

18 февраля, 04:48

Евгения Анисимова называют "смотрящим" по Запорожью времен Януковича - он был в розыске 6 лет

/ Фото: Flickr

Заводский суд Запорожья избрал меру пресечения местному бизнесмену Евгению Анисимову, который подозревается в создании организованной преступной группировки.

Заседание суда состоялось поздно вечером в понедельник, 17 февраля.

Коллегия судей избрала Анисимову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Будут ли адвокаты подавать апелляцию на данное решение, пока неизвестно.

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Напомним, 16 февраля правоохранители в Киеве задержали лидера преступной группировки, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции.

Запорожские правоохранители объявили его в международный розыск еще шесть лет назад. Все это время он скрывался от органов следствия.

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Фото: dotp.dn.ua

12 января 2018 года суд Запорожья избрал гражданину меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь его доставят для проведения следственных действий в город Запорожье.

Задержанному инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных шестью статьями Уголовного кодекса Украины.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что задержан криминальный авторитет Евгений Анисимов, который во время Януковича был "смотрящим" за Запорожьем.

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Источник: УНИАН

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