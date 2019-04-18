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Суд Мелитополя не признал гибель экипажа Ил-76 под Луганском следствием российской агрессии

Сегодня, 13:15

Причины решения пока не ясны

Обломки самолета Ил-76, сбитого под Луганском. Фото: AFP
Обломки самолета Ил-76, сбитого под Луганском. Фото: AFP.

Судья Мелитопольского горрайсуда отказалась признать гибель Александра Белого – командира самолета ИЛ-76, сбитого под Луганском в июле 2014 года – результатом агрессии Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщила вдова погибшего офицера Татьяна Чимиркова, которая обращалась в суд с соответствующим иском.

По ее словам, соответствующее решение суд вынес 16 апреля.

Согласно решению, суд отказался признать, что гибель командира транспортного самолета ИЛ-76 Александра Белого и, соответственно, 9 членов экипажа и 40 десантников, стала результатом вооруженной агрессии Российской Федерации.

В решении суда, выданного вдове погибшего, указана только вступительная и резолютивная часть – без мотивировочной части, где суд аргументирует свое решение.

Судья Мелитопольского горрайсуда Юлия Горбачева не смогла прокомментировать агентству свое решение, сославшись на отсутствие времени в связи с судебным заседанием.

В свою очередь и. о. главы Мелитопольского горрайсуда Тамара Мищенко сообщила, что судья не успела оформить мотивировочную часть судебного решения в связи с большой рабочей нагрузкой, пообещав, что решение будет опубликовано полностью в понедельник, 22 апреля.

Как сообщалось, в ночь с 13 на 14 июля 2014 года при заходе на посадку в Луганский аэропорт был сбит транспортный самолет ИЛ-76. На борту находились 9 членов экипажа и 40 военнослужащих 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Самолет должен был доставить боеприпасы, еду, а также подкрепление украинским военнослужащим, которые находились в окружении боевиков "ЛНР" и российских военных.

27 марта 2017 года Павлоградский городской суд Днепропетровской области признал виновным в служебной халатности, повлекшей гибель летчиков и десантников, генерал-майора Виктора Назарова и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Назаров подал апелляцию, рассмотрение которой длится до сих пор. В данный момент генерал Назаров находится на свободе. 

Как сообщалось, суд обязал Министерство обороны выплатить родственникам погибших военнослужащих в сбитом самолете Ил-76 на Донбассе в июне 2014 года 19,5 млн грн компенсации.

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Тег Россия, крушение, суд, луганск, Мелитополь, ИЛ-76, агрессия России, ЛНР

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