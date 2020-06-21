Суд отпустил отдохнуть на море обвиняемого в убийстве "Сармата"

В Бердянске суд отпустил "на оздоровление" обвиняемого в организации убийства активиста, ветерана боев на Донбассе Виталия Олешко с позывным "Сармат".

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По решению судьи Елены Вирченко, Евгению Бродскому было позволено отправиться с домашнего ареста на отдых к морю, сообщает hromadske.

"Мы узнали, что он (Евгений Бродский – Ред.) празднует свой день рождения на косе, где база отдыха. Звонили официально через "102" по поводу нарушения домашнего ночного ареста, а потом уже узнали об этом решении", – рассказал Антон Пшеничный, боевой побратим Олешко.

Как указано в документе, адвокат Бродского обратился к суду с просьбой об "отпуске" на море для обвиняемого, подчеркнув, что его клиенту якобы необходимо оздоровление в Бердянске.

В результате судья отпустила обвиняемого на море до 22 июня включительно. При этом побратимы "Сармата", которые уже 12 дней голодают, требуя вернуть всех фигурантов дела в СИЗО, говорят о возможной встрече обвиняемых, в том числе Михаила Сигиды.

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"С учетом на то, что Сигида сейчас тоже находится в Бердянске, сами понимаете, что в такие случайности мы не верим", — добавил Пшеничный.

Напомним, обвиняемые в убийстве Олешка были освобождены из-под стражи 29 мая: Михаил Сигида, Николай Ломако, Александр Обухов и Максим Владимиренков отправились на домашний арест.

Напомним, Виталия Олешко убили в Бердянске Запорожской области днем ​​31 июля 2018 г. на территории отеля, принадлежащего его семье: неизвестный зашел на территорию отеля и произвел два выстрела. По подозрению в убийстве "Сармата" сначала были задержаны пять человек – четырех из них около Васильевки Запорожской области.

В декабре 2018 был задержан шестой подозреваемый в причастности к убийству Олешко – бизнесмен из Днепра Евгений Бродский – в аэропорту Харькова при попытке пересечь границу. По версии полиции, он может быть одним из заказчиков. Сам Бродский во время избрания ему меры пресечения в суде заявлял, что не был знаком с Олешко.

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