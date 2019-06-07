Суд отпустил под домашний арест подозреваемого в убийстве бердянского активиста "Сармата"

Решение было принято ночью

Подозреваемый в убийстве Михаил Сигида. Фото: Громадське.

Печерский суд Киева в ночь на пятницу, 7 июня, освободил из-под стражи Михаила Сигиду, который является главным подозреваемым в убийстве 43-летнего бойца антитеррористической операции Виталия Олешко в Бердянске 31 июля 2018 года.

Об этом сообщила в Facebook журналистка программы "Схемы" Наталья Седлецкая.

"Буквально только посреди ночи, Печерский суд на скорую руку провел неанонсированное заседание. Судья Вовк отпустил из-под стражи Михаила Сигиду – главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко", – написала Седлецкая.





Она отмечает, что задержанный Сигида – не только главный подозреваемый в организации убийства, но и ключевой свидетель, который мог бы дать показания относительно истинного заказчика.

По словам Седлецкой, журналисты регулярно ходили на суды и "следили за попыткой извлечь Сигиду из-под стражи".

"Резонанс ломал этот план. На этот раз все организовали по-тихому, суду пришлось заседать среди ночи. И уже завтра Сигида должен отправиться в Бердянск "под домашний арест", — рассказала она.

Ранее заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин допустил, что апелляционный суд может отпустить Сигиду из-за наличия у него "влиятельных связей".

Михаила Сигиду задержали в Бердянске 14 сентября, по подозрению в организации убийства Виталия Олешко. А 16 декабря задержали Евгения Бродского. Его подозревают в том, что он заказал убийство "Сармата".

Напомним, 31 июля 2018 года, около 12:30, по улице Восточной в городе Бердянск неизвестный выстрелил в Олешко, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался. Олешко был добровольцем батальона Донбасс, участвовал в боях за Иловайск.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Суд отпустил под домашний арест подозреваемого в убийстве бердянского активиста "Сармата"". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"