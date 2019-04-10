Суд продлил арест еще одному подозреваемому в убийстве "Сармата"

В случае доказательства вины Власюку грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы

Фото: Виктория Рощина/Громадське.

Суд продлил арест еще одному подозреваемому в убийстве "Сармата" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e4e/0d9/5cae4e0d9884d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e4e/0d9/5cae4e0d9884d.jpg 2019-04-10T23:14:00+03:00 Запорожье В случае доказательства вины Власюку грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы

Печерский районный суд Киева продлил на два месяца срок содержания под стражей Виктору Власюку – подозреваемому в организации убийства бердянского активиста, ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат").

Как сообщает Громадське, сторона обвинения обосновала необходимость продления ареста рисками побега подозреваемого, давления на свидетелей, следствие и уничтожения вещественных доказательств.

Именно Власюк, по данным следствия, получил заказ от неустановленного лица на убийство Олешко, и вместе с другими подозреваемыми Евгением Бродским и Михаилом Сигидой разработал план совершения преступления.

В случае доказательства вины Власюку грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Также ему инкриминируют разбойное нападение и бандитизм.

Сейчас дело об убийстве Олешко объединено еще с одним – о разбойном нападении на семью Поплавских в Днепре, которое имело место 4 июля 2018 года. В объединенной деле фигурируют 11 фамилий.

Накануне Печерский районный суд Киева продлил арест трем фигурантам дела об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия "Сармата" Олешко еще на 2 месяца.

Ранее мы писали о том, что один из подозреваемых в убийстве Олешко сделал признание и назвал заказчика преступления. Мужчина заявил, что ликвидацию заказал предприниматель, владелец бердянского ресторана "Мохито". По словам участника преступления, в мае-июне 2018 года он вместе с женой отдыхал в Бердянске и снимал жилье в гостинице "Евро", где и познакомился с заказчиком. Также Аброськин озвучивал основные версии убийства "Сармата".

Кроме того, операция по задержанию во Львове бывшего бывшего бойца батальона "Торнадо", которого подозревают в убийстве активиста Виталия "Сармата" Олешко, полицейские сняли на видео, которое позже было опубликовано на пресс-службой Нацполиции.

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