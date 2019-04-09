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Суд продлил арест трем фигурантам дела об убийстве "Сармата"

Сегодня, 03:28

Сторона обвинения просила продлить содержание под стражей подозреваемых, подчеркивая риск их побега

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Facebook
Суд продлил арест трем фигурантам дела об убийстве "Сармата" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/912/324/5c89123246971.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/912/324/5c89123246971.jpg Запорожье Сторона обвинения просила продлить содержание под стражей подозреваемых, подчеркивая риск их побега

Печерский районный суд Киева продлил арест трем фигурантам дела об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия "Сармата" Олешко еще на 2 месяца.

Об этом сообщает Громадське.

"Печерский суд продлил на 2 месяца арест трем фигурантам убийства участника боевых действий Виталия Олешко под позывным "Сармат": Александру Обухову, Максиму Владимиренкову и Евгению Бродскому", – говорится в сообщении.

Как отмечается, сторона обвинения просила продлить содержание под стражей подозреваемых, подчеркивая риск их побега, давление на свидетелей, уничтожение вещественных доказательств.

Адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства и просили применить к подозреваемым альтернативный меру пресечения. Защитники отмечали, что подозрение необоснованное и на их подзащитных оказывают давление.

"Сами подозреваемые поддержали своих защитников", – отмечается в сообщении.

Ранее мы писали о том, что один из подозреваемых в убийстве Олешко сделал признание и назвал заказчика преступления. Мужчина заявил, что ликвидацию заказал предприниматель, владелец бердянского ресторана "Мохито". По словам участника преступления, в мае-июне 2018 года он вместе с женой отдыхал в Бердянске и снимал жилье в гостинице "Евро", где и познакомился с заказчиком. Также Аброськин озвучивал основные версии убийства "Сармата"

Кроме того, операция по задержанию во Львове бывшего бывшего бойца батальона "Торнадо", которого подозревают в убийстве активиста Виталия "Сармата" Олешко, полицейские сняли на видео, которое позже было опубликовано на пресс-службой Нацполиции.

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Тег суд, подозреваемые, убийство, арест, сармат, Олешко

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