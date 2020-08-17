"Суп" из медуз в Кирилловке: появилось новое видео с Азовского моря

На азовских пляжах лишь единицы отдыхающих решаются зайти в воду

На Азовском море среди отдыхающих в Кирилловке, где уже не раз жаловались на "нашествие" медуз, становится все меньше желающих искупаться в воде, кишащей этими морскими обитателями.

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Соответствующее видео, сделанное на пляже Пересыпи, рядом с курортным поселком, выложил на YouTube блогер Андрей Штефан.

На ролике можно увидеть, что, несмотря на большое количество людей, лежащих на пляже, лишь единицы отдыхающих решились искупаться и зашли в "суп из медуз".

Также автор видео обратил внимание на сотни морских обитателей, которых волнами вынесло на прибрежный песок.

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Видео: YouTube-канал / Андрей Штефан

Напомним, на побережье Азовского моря в Запорожской области, возле курортного поселка Приморское курортники заметили целые полчища морских обитателей, плывущих к берегу.

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Ранее мы также сообщали, что на популярном украинском курорте Кирилловка усиленно боролись с морскими обитателями, которых выбрасывало на берег – местные жители вытаскивали медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозили их подальше на тачках.

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