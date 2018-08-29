Танцы в темноте: пара танцоров с недостатками зрения из Запорожья покоряет публику

Жена вообще не видит, а у мужа – проблемы со зрением

Елена и Алексей Ткаченко – необычная пара танцоров на пилоне из Запорожья. Женщина вообще не видит, а у мужчины – проблемы со зрением. Но это не мешает им покорять публику: артисты выполняют головокружительные трюки на пилоне.

Зрение Елена потеряла еще двадцать лет назад. Танцами на пилоне занялась прошлой осенью. Муж Алексей сначала только наблюдал за женой, потом начал заниматься танцами вместе с ней.

Этим летом супруги приняли участие сразу в двух фестивалях танца – в Бердянске и в Одессе, и выступали там как специальные гости. То, что танцоры не видят, члены жюри даже не догадались. Для фестивального номера выбрали сюжет знаменитого Чарли Чаплина о любви бедняка к слепой продавщице цветов.

Сейчас Елена и Алексей мечтают принять участие в фестивале в Бразилии, который состоится в этом году. Там будут соревноваться профессиональные исполнители. Приглашение от организаторов супруги уже получило.

А в Черкассах 60-летняя Людмила Шевченко ломает все стереотипы о зрелом возрасте, показывая невероятные трюки на пилоне. В местной денс-студии врач работает на высоте под потолком, а еще садится на шпагат легче, чем молодые танцовщицы.

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