Толкались и падали: в Запорожье "штурмовали" новый магазин (видео)

Во время открытия нового супермаркета в Запорожье произошла настоящая давка – сотни людей брали штурмом продуктовый магазин.

Как сообщили местные жители социальных сетях, инцидент произошел в Шевченковском районе, возле так называемых "Уральских казарм".

Оказалось, что такой ажиотаж был вызван желанием получить подарки – первым ста покупателям обещали бесплатный продуктовый набор.

В результате, еще за несколько часов до открытия, перед дверьми начали собираться люди, многие из них – преклонного возраста. А когда ленточка на входе была перерезана – они хлынули внутрь. Один из покупателей упал, но, к счастью, его сразу же подняли на ноги.

Стоит отметить, что недавно в одном из супермаркетов Запорожья заметили огромную крысу и выложили видео с ней в сеть. Грызуна увидели возле тележки в молочном отделе – животное просто лежало на полу, не обращая внимания на людей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Киеве из-за неисправности и закрытия станций "Святошин" и "Академгородок" образовались огромные толпы. Видео толкучки на "Академгородке" попало в сеть.

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