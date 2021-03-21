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Торжество православия: в Запорожье проходит крестный ход (фото, видео)

21 марта, 16:53

Виктория Барановская Виктория Барановская

Организовала мероприятие УПЦ МП

В воскресенье, 21 марта, в Запорожье проходит крестный ход. Организовали его представители Украинской православной церкви Московского патриархата.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Крестный ход начался в 15:00 у церкви Петра и Февронии. Оттуда идут люди к Покровскому архиерейскому собору. Продлится мероприятие примерно полтора часа – на это время перекрыли часть дороги, по которой идут люди. Колону сопровождают правоохранители.

На кадрах с места видно, что людей на крестный ход собралось много. Многие из них без защитных масок. Дистанции также никто не придерживается.

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Отметим, что Запорожская область начиная с 17 марта находится в оранжевой зоне карантина. Кабмин снял запрет на проведение массовых мероприятий — при условии дистанции, масок и прочих карантинных мер.

21 марта – первое воскресенье Великого поста. Этот день называется Торжеством православия.

Напомним, ранее "Сегодня публиковали подробный православный календарь на апрель с датами на каждый день.

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Запорожье крестный ход упц мп
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