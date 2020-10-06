Товара на полмиллиона гривен: в Бердянске разоблачили торговца наркотиками (фото и видео)

В Бердянске Запорожской области правоохранители задержали мужчину, который хранил четыре килограмма марихуаны. На "черном рынке" цена наркотиков составляет полмиллиона гривен.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, они получили информацию о хранении наркотиков и пришли с обыском к подозреваемому местному жителю. В результате копы изъяли наркотические вещества. Часть "товара" уже была расфасована в более 300 полиэтиленовых пакетов. Также копы обнаружили несколько мобильных телефонов, сим-карты и тетради с записями.

Отмечается, что злоумышленник планировал продавать наркотики. Изъятое направили на экспертизу, а фигуранта дела задержали. Если его вину докажут, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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Напомним, ранее в Запорожской области накрыли нарколабораторию. Ориентировочная стоимость изъятых психотропных веществ и прекурсоров составляет 24 миллиона гривен.

Кроме того, недавно в Черниговской области правоохранители обнаружили у местного жителя наркотики более чем на миллион гривен.

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