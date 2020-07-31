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Трагедия в Запорожской области: из-за стиральной машины погиб ребенок

31 июля, 12:31

Игорь Серов , Мария Дмитренко

Взрослых рядом не было

В одном из сел Ореховского района Запорожской области семилетний мальчик прикоснулся к стиральной машине и погиб от удара электрическим током.

"Предварительно установлено, что причиной смерти стало то, что мальчик прикоснулся к электронагревателю самодельной стиральной машины. Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство", решается вопрос об открытии по еще одной статье "Ненадлежащее исполнение своих обязанностей родителями", – сообщила "Сегодня" спикер полиции Запорожской области Елена Лебединская.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, трагедия произошла вечером 30 июля. В это время рядом с ребенком никого из взрослых не было.

Ранее мы сообщали, что на вокзале под Киевом подростка ударило током – мальчик погиб. Его пытался спасти друг.

Также напомним, во Львове парень выбрался на вагон товарного поезда с зерном, который стоял на путях сортировочного парка, и погиб от удара током. Через сутки после трагической гибели юноши копы смогли установить его личность – погибшим оказался 15-летний житель Каменка-Бугского района, который учился в одном из колледжей Львова.

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