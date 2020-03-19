Транспортный коллапс в Запорожье: сотни людей стоят в очередях и штурмуют автобусы (фото, видео)

Со вчерашнего дня в Украине вступили в силу ограничения для работы общественного транспорта на время карантина. Однако на практике придерживаться правил сложно. Так, в Запорожье запрет не работал даже в муниципальном транспорте. В сети появилось видео, как на остановке находятся сотни людей, а некоторые штурмуют транспорт. Об этом сообщает Акцент.

Сообщается, что пассажиры взяли штурмом автобус № 38. Произошло это около 17:30 на остановке ДК "ЗАлК".

Вначале водитель не хотел брать более 10 пассажиров, но после разговора с кем-то по телефону салон был набит людьми.

Также отмечается, что еще вчера полиция останавливала маршрутки, где было более 10 пассажиров, и заставляла людей покинуть салон.

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Также фото с остановок в Запорожье опубликовали в соцсетях. Местная жительница Ольга Тараканова показала долгие очереди.

"Конечная остановка 4 южный, более 200 человек на остановке, в редкие троллейбусы, автобусы по 10, маршруток практически нет, очередь не движется", – написала она.

Также после введения ограничений в Одессе люди устраивают драки за место в транспорте. Как рассказали в департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения городского совета, ссоры вспыхивают как между водителями и пассажирами, так и среди пассажиров.

А в Киеве чтобы люди не нарушали ограничения, вместе с водителями "Киевпастранса" будут ездить полицейские и контролировать количество пассажиров.

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