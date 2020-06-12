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Требовали выкуп: из зоопарка в Бердянске украли утку (видео)

12 июня, 05:10

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Птицу все же удалось вызволить от похитителей

В Бердянске Запорожской области произошел курьезный случай – из контактного зоопарка "Какаду" украли утку. Об этом рассказала владелица зоопарка Ольга Бельчева в Facebook.

Как выяснилось, утка Катя на момент похищения разгуливала по территории. Этим воспользовались двое парней с девушкой – они схватили птицу и бросились бежать.

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Похитителей быстро догнали, но этим история не закончилась. Они попытались потребовать за утку выкуп. Сейчас владелица зоопарка в полицию обращаться не планирует, но за Катей будут присматривать более тщательно.

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Ранее мы рассказывали, что в зоопарке в Мелитополе родились двое камерунских карликовых баранов. Порода попала в Украину из Африки. Животные эти неприхотливые в еде и очень любят общаться.

Также в заповеднике Аскания-Нова из-за теплой зимы родились восемь бизонов. Отметим, что подобное пополнение – редкость. Обычно эти животные появляются на свет в начале лета или весной.

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видео выкуп Бердянск похищение зоопарк утка Запорожская область

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