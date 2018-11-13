Трое детей погибли в Запорожской области, отравившись дымом во время пожара

Сегодня, 20:39

Дети в возрасте четырех и пяти лет отравились дымом

Иллюстрация. Фото: пресс-служба ГСЧС
Иллюстрация. Фото: пресс-служба ГСЧС

В Запорожской области во время пожара в селе Большая Знаменка Каменко-Днепровского района во время пожара погибли трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Сообщение о возгорании частного жилого дома спасатели получили 13 ноября в 17:15. Прибыв на место происшествия, они выяснили, что горит площадь пожара около 70 квадратных метров.

Уже к 18:20 огонь силами семи бойцов ГСЧС на двух единицах техники был ликвидирован, а на месте пожара спасатели обнаружили тела троих погибших детей – 2013 и 2014 годов рождения.

Напомним, ранее мощный пожар на площади 800 квадратных метров произошел в Харькове – там вспыхнула крыша производственного здания. На место происшествия были направлены шесть отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах. 

Ранее мы сообщали, что с начала 2018 года в Украине пожары унесли жизни 1384 человек, а травмы получили 1172 украинцев. Спасатели отметили, что ежегодно с наступлением отопительного периода количество пожаров стает больше. 

Основными причинами возникновения пожаров и, как следствие, гибели людей, стали являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.
пожар, дети, погибшие, запорожская область

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"Сегодня"

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