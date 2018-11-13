Трое детей погибли в Запорожской области, отравившись дымом во время пожара
Дети в возрасте четырех и пяти лет отравились дымом
В Запорожской области во время пожара в селе Большая Знаменка Каменко-Днепровского района во время пожара погибли трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Сообщение о возгорании частного жилого дома спасатели получили 13 ноября в 17:15. Прибыв на место происшествия, они выяснили, что горит площадь пожара около 70 квадратных метров.
Уже к 18:20 огонь силами семи бойцов ГСЧС на двух единицах техники был ликвидирован, а на месте пожара спасатели обнаружили тела троих погибших детей – 2013 и 2014 годов рождения.
Напомним, ранее мощный пожар на площади 800 квадратных метров произошел в Харькове – там вспыхнула крыша производственного здания. На место происшествия были направлены шесть отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах.
Ранее мы сообщали, что с начала 2018 года в Украине пожары унесли жизни 1384 человек, а травмы получили 1172 украинцев. Спасатели отметили, что ежегодно с наступлением отопительного периода количество пожаров стает больше.
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