Трое детей погибли в Запорожской области, отравившись дымом во время пожара

Дети в возрасте четырех и пяти лет отравились дымом

В Запорожской области во время пожара в селе Большая Знаменка Каменко-Днепровского района во время пожара погибли трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Сообщение о возгорании частного жилого дома спасатели получили 13 ноября в 17:15. Прибыв на место происшествия, они выяснили, что горит площадь пожара около 70 квадратных метров.

Уже к 18:20 огонь силами семи бойцов ГСЧС на двух единицах техники был ликвидирован, а на месте пожара спасатели обнаружили тела троих погибших детей – 2013 и 2014 годов рождения.

Напомним, ранее мощный пожар на площади 800 квадратных метров произошел в Харькове – там вспыхнула крыша производственного здания. На место происшествия были направлены шесть отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах.

Ранее мы сообщали, что с начала 2018 года в Украине пожары унесли жизни 1384 человек, а травмы получили 1172 украинцев. Спасатели отметили, что ежегодно с наступлением отопительного периода количество пожаров стает больше.

Основными причинами возникновения пожаров и, как следствие, гибели людей, стали являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.