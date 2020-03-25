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Туристы из Египта и Куршевеля "ввели" в Запорожье чрезвычайную ситуацию

25 марта, 13:08

Татьяна Власенко

В городе официально подтверждено четыре случая инфицирования коронавирусом

Все четверо инфицированных коронавирусом в Запорожье вернулись из-за границы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Владимир Буряк.

"В Запорожье зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Это подтвердили тесты, которые мы получили вчера. Все четверо больных недавно вернулись из-за границы, в частности, из Египта и Куршевеля (Франция, – Ред.) Их возраст – от 41 до 55 лет", – написал Буряк.

В связи с этим власти города приняли решение вводят режим чрезвычайной ситуации в городе.

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"Коронавирус уже в Запорожье, поэтому сегодня (25 марта, – Ред.) с 14:00 по решению исполкома мы вводим чрезвычайную ситуацию в городе. Но я прошу всех не паниковать и еще раз настаиваю на необходимости оставаться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости!", – отметил городской голова.

По его словам, больницы города готовы к борьбе с коронавирусом. Читайте также: Чем отличаются чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация в Украине

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Напомним, ранее сообщалось, что первый случай коронавируса зафиксировали в Одесской области.

Всего, по состоянию на 7:00 25 марта, на территории Украины, согласно данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, было зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в 13 областях и г. Киеве.

В свою очередь развитие коронавируса спрогнозировали астрологи. Детальнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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