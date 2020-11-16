Тысячи особей выбросило на берег: в Запорожской области массово вымирает рыба (фото)

В Запорожской области зафиксировали массовую гибель рыбы в Молочном лимане.
Об этом сообщается на странице Госрыбагентства Украины в Facebook.
Отмечается, что 16 ноября во время рейда работники Азовского рыбоохранного патруля возле поселка Кирилловка Акимовского района зафиксировали массовую гибель водных биоресурсов.
"При обследовании 64 метров участка водоема и его прибрежной защитной полосы на одном квадратном метре обнаружено от 300 до 500 экземпляров погибшей азовской хамсы", – говорится в сообщении.
О гибели рыбы уже сообщили работникам Приазовского национального природного парка и Кирилловского поселкового совета.
Напомним, мы писали, как в столичном озере рыба "сварилась" из-за горячих нечистот, которые сливают в водоем.
Кроме того, ранее массовую гибель рыбы зафиксировали в Житомирской области.
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