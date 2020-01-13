"У нас так все замуж выходят": в Мелитополе 14-летняя девочка родила ребенка

/ Фото: Pixabay

В Мелитополе 14-летняя беременная, которая пряталась от врачей, родила ребенка. За всю историю Мелитопольского роддома – этого одна из самых молодых мам, сообщает РИА.

Отмечается, что мальчика весом 2900 г подросток родила сама. Молодая мама и малыш чувствуют себя хорошо. Юная роженица не местная – вместе с семьей ведет кочевой образ жизни. Медикам сообщила, что в Мелитополь они приехали из Донецкой области.

При этом самих родителей роженицы, как и отца ребенка, никто не видел. Хотя матери подростка нужно оформить опекунство на новорожденного, поскольку ее дочь несовершеннолетняя. Впрочем, многочисленные "кочевые родственники" девочки в роддом заходят.

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Заместитель главного врача Мелитопольского родильного дома Евдокия Павленко сообщила, что с момента беременности девочка находится под наблюдением соцслужб. После выписки социальным работникам придется контролировать, как сложится судьба новорожденного. На все расспросы медиков подросток не отвечает. Представляется по-разному – то Марией, то Софией, ссылаясь на свою неграмотность. На вопрос, где отец ребенка, девочка ответила: "У нас так все замуж выходят".

Денег на покупку принадлежностей для малыша и собственной гигиены (т.н. сумки в роддом) у роженицы нет. Врачи бьют тревогу: выписывать малыша просто некуда, поскольку место жительства мамы девочки-роженицы неизвестно.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Польше 11-летняя девочка из Украины родила ребенка – это произошло в городе Гданьск, на севере страны. Как стало известно, ребенок пожаловался матери на плохое самочувствие и на приеме у врача оказалось, что девочка находится на поздней стадии беременности.

Также ранее в Ровно 12-летняя девочка родила ребенка. В родильный дом ее доставила скорая прямо с мусорного полигона, где в своем таборе живут ромы. Как только 12-летнюю роженицу выписали, юная мама исчезла. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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