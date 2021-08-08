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У нас все нормально. В Кирилловке пляжи снова усыпаны медузами (видео)

8 августа 2021 12:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

В то же время отели и базы отдыха не спешат давать реальную картину и уверяют туристов в отсутствии корнеротов

Отдыхающие предпочитают не купаться из-за множества медуз / Фото: коллаж "Сегодня"

Отдыхающие предпочитают не купаться из-за множества медуз / Фото: коллаж "Сегодня"

В курортной Кирилловке в море снова много медуз – туристам приходится проводить время на берегу, а от купания воздержаться.

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Об этом сообщает "Риа-Мелитополь".

Что происходит?

Отдыхающие показали как на одной из баз отдыха выглядит берег – все вокруг практически усыпано медузами. Так что люди предпочитают загорать на пляже, подальше от воды.

Турист обратил внимание, что специально бронировал номер заблаговременно. Поскольку в семье есть ребенок, мужчина интересовался у администратора, есть ли на базе медузы. На что ему ответили: "У нас все нормально".

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На видео видно, что значит нормально для Кирилловки – много корнеротов и невозможность искупаться в море, не подвергая свое здоровье опасности.

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