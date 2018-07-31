Убийца участника АТО Олешко задержан под Мелитополем

Сегодня, 20:31

Следователи будут отрабатывать все версии совершения преступления

Фото: А.Добрев, &quot;Сегодня&quot;
Фото: А.Добрев, "Сегодня"

Убийца участника антитеррористической операции и самообороны г.Бердянск Запорожской области Виталия Олешко (позывной "Сармат") задержан возле г.Мелитополь Запорожской области, сообщает советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Некоторое время назад возле Мелитополя в результате оперативно сыскных мероприятий был задержан убийца Виталия Сармата. Детали вскоре на официальных источниках", – написал Форостяк на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, по факту расстрела ветерана полиция открыла уголовное производства по статье "Умышленное убийство".

Кроме того, по приказу первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина на территории Запорожской и Донецкой областей был введен в действие оперативный план "Сирена": правоохранители предпринимают меры для установления и задержания причастных к совершению преступления.

В свою очередь, заместитель директора департамента коммуникации Нацполиции Николай Гулевич сообщил, что следователи будут отрабатывать все версии совершения преступления, в том числе убийство на почве общественной деятельности погибшего.

Тем временем, в патрульной полиции Бердянска сообщили, что копы обнаружили автомобиль, на котором скрылся возможный убийца ветерана: был обнаружен автомобиль "Таврия" бордового цвета, который был припаркован в нескольких кварталах от места убийства – ни водителя, ни пассажиров в салоне не было.
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Источник:

"Сегодня"

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