Українська
$ 27,69
32,45
  1. Новости в регионах
  2. Новости Запорожья

Убийство бойца "Азова" в Запорожье: подозреваемого вернули в СИЗО

29 июля, 13:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ему грозит до 10 лет тюрьмы

Запорожский апелляционный суд изменил меру пресечения подозреваемому в убийстве бойца "Азова". Его отправили в СИЗО без права внесения залога до 18 сентября.

Реклама

"Во время судебного заседания рассматривалась апелляционная жалоба прокурора местной прокуратуры №2 на решение Коммунарского районного суда, в котором требовалось пересмотреть меру пресечения по нанесению тяжких телесных повреждений бойцу полка "Азов" Олегу Черевко, повлекших впоследствии смерть", – сообщил глава запорожской организации "Национальный корпус" Максим Зайченко на своей странице в Facebook сегодня, 29 июля.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

До этого злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, но уже 24 июля суд решил отпустить подозреваемого под залог 40 тысяч гривен. В знак протеста под стенами суда во время апелляции прошел митинг.

Реклама

В тренде
На курорте в Херсонской области полицейский спас детей ценой своей жизни

Напомним, "азовца" избили 21 июля в родном городе, куда он прибыл на несколько дней в служебную командировку. Вечером, когда Олег ждал жену под магазином, он заметил незнакомого мужчину, который приставал к прохожим.

Черевко сделал ему замечание, за что получил удар в голову, результатом которого стала тяжелая черепно-мозговая травма, а именно перелом основания черепа. Трое суток врачи боролись за жизнь Олега Черевко, но, к сожалению, вывести его из комы так и не удалось.

Ранее мы сообщали, что в Киеве жестоко избили ветерана АТО и его жену.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

суд убийство Запорожье срок СИЗО мера пресечения апелляция

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Курортную Кирилловку накрыли шторм и ливень: поселок
Курортную Кирилловку накрыли шторм и ливень: поселок "ушел" под воду (видео)Запорожье
Известный украинский курорт превратился в Венецию: на улицах
Известный украинский курорт превратился в Венецию: на улицах "плавают" автомобили (фото)Запорожье
"Утонувшая" Кирилловка и разрушенные дороги: что натворила непогода на запорожских курортахЗапорожье
Нашествие медуз в Кирилловке: один из пляжей
Нашествие медуз в Кирилловке: один из пляжей "очистился" (видео)Запорожье
В Запорожье жестоко избили бойца
В Запорожье жестоко избили бойца "Азова": мужчина скончался в больницеЗапорожье
В Запорожской области на трассе вспыхнул пассажирский автобус: видео
В Запорожской области на трассе вспыхнул пассажирский автобус: видеоЗапорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять