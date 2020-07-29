Убийство бойца "Азова" в Запорожье: подозреваемого вернули в СИЗО

Ему грозит до 10 лет тюрьмы

Запорожский апелляционный суд изменил меру пресечения подозреваемому в убийстве бойца "Азова". Его отправили в СИЗО без права внесения залога до 18 сентября.

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"Во время судебного заседания рассматривалась апелляционная жалоба прокурора местной прокуратуры №2 на решение Коммунарского районного суда, в котором требовалось пересмотреть меру пресечения по нанесению тяжких телесных повреждений бойцу полка "Азов" Олегу Черевко, повлекших впоследствии смерть", – сообщил глава запорожской организации "Национальный корпус" Максим Зайченко на своей странице в Facebook сегодня, 29 июля.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

До этого злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, но уже 24 июля суд решил отпустить подозреваемого под залог 40 тысяч гривен. В знак протеста под стенами суда во время апелляции прошел митинг.

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Напомним, "азовца" избили 21 июля в родном городе, куда он прибыл на несколько дней в служебную командировку. Вечером, когда Олег ждал жену под магазином, он заметил незнакомого мужчину, который приставал к прохожим.

Черевко сделал ему замечание, за что получил удар в голову, результатом которого стала тяжелая черепно-мозговая травма, а именно перелом основания черепа. Трое суток врачи боролись за жизнь Олега Черевко, но, к сожалению, вывести его из комы так и не удалось.

Ранее мы сообщали, что в Киеве жестоко избили ветерана АТО и его жену.

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