Убийство депутата: в Запорожье задержали 17-летнего парня

В Запорожье задержан подозреваемый в убийстве экс-депутата Генического районного совета Константина Гурулева. Им оказался 17-летний запорожец. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По версии правоохранителей, 10 марта парень, дважды ударил депутата в лицо, чтобы украсть у него мобильный телефон. Из-за ударов мужчина упал на землю. 13 марта пострадавшего доставили в больницу, где он умер от полученных травм.

Досудебное расследование продолжается. Злоумышленнику готовят сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Парню грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Запорожье бывший депутат погиб жуткой смертью. Гурулев вместе с друзьями должен был вылететь из запорожского аэропорта в Турцию, но перестал выходить на связь, после того, как рейс был отменен.

Позже стало известно, что его без документов в критическом состоянии и с проломленной головой нашли на вокзале. Пролежав три дня в больнице он скончался, родственники опознали погибшего. По предварительной информации, экс-депутата убили во время ограбления.

Напомним, в Одессе возле кинотеатра обнаружили тело с ножом в сердце.