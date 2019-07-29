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Убийство пенсионера в Запорожской области: подозреваемого помогла задержать собака

Сегодня, 13:12

Мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Убийство пенсионера в Запорожской области: подозреваемого помогла задержать собака https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3,%20%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0,%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3,%20%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0,%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0 Запорожье Мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы

В Каменско-Днепровском районе служебная собака вывела на след подозреваемого в убийстве пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

Как выяснилось, 28 июля в 16:25 к копам обратился житель села Ивановка и сообщил, что в доме нашел труп своего отца-пенсионера. Оперативники и служебная собака оперативно установили личность и местонахождение подозреваемого. Как выяснилось, пьяный односельчанин во время ссоры набросился на пенсионера. От полученных травм пострадавший скончался.

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"По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет", – рассказали в полиции.

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Напомним, недавно столичные полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 52-летней женщины, которое произошло в Святошинском районе. Женщину нашла ее коллега по работе на балконе квартиры по улице Чистяковской.

Кроме этого, в Днепропетровской области обнаружили тело женщины, которая исчезла в начале июня – ее труп нашли на дне водоема. Подозреваемым в совершении преступления оказался сожитель погибшей, который ранее уже был судим.

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