Мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Убийство пенсионера в Запорожской области: подозреваемого помогла задержать собака https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3,%20%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0,%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3,%20%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0,%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0 2019-07-29T13:12:00+03:00 Запорожье Мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы

В Каменско-Днепровском районе служебная собака вывела на след подозреваемого в убийстве пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

Как выяснилось, 28 июля в 16:25 к копам обратился житель села Ивановка и сообщил, что в доме нашел труп своего отца-пенсионера. Оперативники и служебная собака оперативно установили личность и местонахождение подозреваемого. Как выяснилось, пьяный односельчанин во время ссоры набросился на пенсионера. От полученных травм пострадавший скончался.

Реклама

"По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет", – рассказали в полиции.

Напомним, недавно столичные полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 52-летней женщины, которое произошло в Святошинском районе. Женщину нашла ее коллега по работе на балконе квартиры по улице Чистяковской.

Кроме этого, в Днепропетровской области обнаружили тело женщины, которая исчезла в начале июня – ее труп нашли на дне водоема. Подозреваемым в совершении преступления оказался сожитель погибшей, который ранее уже был судим.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама