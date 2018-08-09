Убийство "Сармата" в Бердянске: названы главные версии

Убийство ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"), которое произошло в Бердянске 31 июля, было заказным. Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

У следствия есть все основания считать, что убийство ветерана АТО, бердянского активиста Виталия Олешко является заказным, однако правоохранители рассматривают три основных версии совершения этого преступления.

"Первая версия – преступление совершено лицами, входящими в преступные организации. Также мы рассматриваем версии совершения этого преступления из-за активной общественной или предпринимательской деятельности убитого. Кроме того, у нас есть все основания считать, что это – заказное убийство. Следы ведут за пределы Бердянска и Запорожской области", – подчеркнул он.

Также Аброськин добавил, что в настоящее время всех участников этого преступления от исполнителей и пособников до заказчиков.

"Есть определенные наработки. Уверен, что в ближайшее время будут задержаны все причастные к совершению убийства", – резюмировал он.

Напомним, что всего по подозрению в нападении на Олешко были задержаны пять человек – четверо жителей Днепра и Днепропетровской области, а пятым оказался жителем Бердянска.

Ранее народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что один из главных подозреваемых, Артем Матюшин, оказался бывшим снайпером батальона "Торнадо".

Больше об этом резонансном убийстве смотрите в материале сайта "Сегодня": Резонансное убийство ветерана АТО в Бердянске: главные подробности, фото и видео.