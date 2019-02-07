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Убийство "Сармата" в Бердянске: появилось видео задержания подозреваемого

Сегодня, 17:38

Подозреваемый постоянно менял место жительства и соблюдал конспирацию

Убийство "Сармата" в Бердянске: появилось видео задержания подозреваемого Запорожье Подозреваемый постоянно менял место жительства и соблюдал конспирацию

Операция по задержанию во Львове бывшего бывшего бойца батальона "Торнадо", которого подозревают в убийстве активиста Виталия "Сармата" Олешко, полицейские сняли на видео, которое позже было опубликовано на пресс-службой Нацполиции.

"Этого псевдополицейского Европола, бывшего бойца "Торнадо", жителя Днепра, которого мы подозреваем в организации именно слежения и убийства Виталия Олешко, мы задержали сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во Львове", – сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Также он добавил, что подозреваемый последние пять месяцев скрывался в разных областях и постоянно менял место жительства.

Ранее мы писали о том, что один из подозреваемых в убийстве Олешко сделал признание и назвал заказчика преступления. Мужчина заявил, что ликвидацию заказал предприниматель, владелец бердянского ресторана "Мохито". По словам участника преступления, в мае-июне 2018 года он вместе с женой отдыхал в Бердянске и снимал жилье в гостинице "Евро", где и познакомился с заказчиком. Также Аброськин озвучивал основные версии убийства "Сармата"

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Тег убийство, Львов, задержание, Бердянск, КОРД, сармат, Олешко

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