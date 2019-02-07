Убийство "Сармата" в Бердянске: появилось видео задержания подозреваемого

Подозреваемый постоянно менял место жительства и соблюдал конспирацию

Убийство "Сармата" в Бердянске: появилось видео задержания подозреваемого 2019-02-07T17:38:00+02:00 Запорожье Подозреваемый постоянно менял место жительства и соблюдал конспирацию

Операция по задержанию во Львове бывшего бывшего бойца батальона "Торнадо", которого подозревают в убийстве активиста Виталия "Сармата" Олешко, полицейские сняли на видео, которое позже было опубликовано на пресс-службой Нацполиции.

"Этого псевдополицейского Европола, бывшего бойца "Торнадо", жителя Днепра, которого мы подозреваем в организации именно слежения и убийства Виталия Олешко, мы задержали сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во Львове", – сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Также он добавил, что подозреваемый последние пять месяцев скрывался в разных областях и постоянно менял место жительства.

Ранее мы писали о том, что один из подозреваемых в убийстве Олешко сделал признание и назвал заказчика преступления. Мужчина заявил, что ликвидацию заказал предприниматель, владелец бердянского ресторана "Мохито". По словам участника преступления, в мае-июне 2018 года он вместе с женой отдыхал в Бердянске и снимал жилье в гостинице "Евро", где и познакомился с заказчиком. Также Аброськин озвучивал основные версии убийства "Сармата".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Убийство "Сармата" в Бердянске: появилось видео задержания подозреваемого". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...