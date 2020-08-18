Убийство "Сармата" в Бердянске: в квартиру депутата пришли с обысками

В квартире у депутата Бердянского городского совета Виктора Цуканова силовики провели обыск. Его подозревают в организации убийства ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат").
Об этом сообщил сам Виктор Цуканов на своей странице в Facebook.
"Сегодня (18 августа – ред.) в 7 утра "ОМОН" ломал двери моей квартиры. Теперь меня обвиняют в организации убийства Олешко. По адресу моей прописки следователи Нацполиции хотели найти оружие, взрывчатку, боеприпасы, которыми я пользовался при убийстве. Во, времена... Маму успокоил, соседей тоже", - написал Цуканов.
По его словам, дверь ломали без звонка и предупреждения. В тот момент дома находилась мать депутата.
Цуканов приложил скрины санкции на обыск, где указывается, что депутат может являться одним из организаторов убийства Олешко.
Информацию об обыске сайту "Сегодня" прокомментировали в полиции Запорожской области.
"18 августа следователь по согласованию с прокуратурой по решению суда в рамках открытого уголовного производства провели ряд обысков у трех жителей Бердянска", – рассказали нам в полиции.
Также копы добавили, что речь идет об уголовном производстве, открытого по статье 115 УК Украины – "умышленное убийство".
Напомним, что всего по подозрению в нападении на Олешко были задержаны пять человек – четверо жителей Днепра и Днепропетровской области, а пятым оказался жителем Бердянска.
Ранее народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что один из главных подозреваемых, Артем Матюшин, оказался бывшим снайпером батальона "Торнадо".
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