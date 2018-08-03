Убийство "Сармата" в Бердянске: суд арестовал четвертого подозреваемого

Сегодня, 18:16

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы 

Убийство "Сармата" в Бердянске: суд арестовал четвертого подозреваемого

Суд в Бердянске избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для четвертого подозреваемого в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко Максима Володимиренкова. Об этом сообщает "Громадське".

По данным следствия, Володимиренков прибыл в Бердянск на автомобиле Mazda вместе с тремя другими подозреваемыми. Ему инкриминируют умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц. В случае доказательства вины мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, сегодня суд избрал первому подозреваемому Артему Матюшину меру пресечения в виде содержания под стражей на срок в 60 днейПотом меру пресечения избрали для второго подозреваемого Николая ЛомакоПозже стало известно об аресте на два месяца еще одного участника нападения  - Александра Обухова.

Отметим, что всего по подозрению в нападении на Олешко были задержаны пять человек – четверо жителей Днепра и Днепропетровской области, а пятым оказался жителем Бердянска. 

Ранее народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что один из главных подозреваемых, Артем Матюшин, оказался бывшим снайпером батальона "Торнадо".

Больше об этом резонансном убийстве смотрите в материале сайта "Сегодня": Резонансное убийство ветерана АТО в Бердянске: главные подробности, фото и видео.
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