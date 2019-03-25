Убийство в Запорожье: в подъезде многоэтажки нашли труп женщины

Полицейские оперативно установили подозреваемого

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Убийство в Запорожье: в подъезде многоэтажки нашли труп женщины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/60a/e94/5c960ae94ae73.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/60a/e94/5c960ae94ae73.jpg 2019-03-25T16:32:14+02:00 Запорожье Полицейские оперативно установили подозреваемого

В Запорожье полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нанесении смертельных телесных повреждений женщине. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 23 марта, в подъезде дома по проезду Тилиженко местные жители обнаружили труп неизвестной женщины, на теле которой обнаружили телесные повреждения.

Полицейские оперативно установили личность погибшей – ею оказалась 40-летняя жительница Запорожья. Вскоре выяснилось, что злоумышленник зашел в подъезд дома вслед за своей жертвой, ударил ее по голове и туловищу, украл сумочку, а потом сбежал. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Полицейским удалось задержать подозреваемого – ранее судимого мужчину. Были открыты уголовные производства по фактам разбоя и умышленного нанесения тяжких телесных повреждений. Подозреваемому грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве вечером 23 марта произошло убийство – во время ссоры между супругами в день рождения мужа женщина получила удар ножом в спину.

Ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.

Кроме того, в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Причины смерти выясняются.

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