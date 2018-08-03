Убийство ветерана АТО в Бердянске: суд арестовал второго подозреваемого
Мужчина проведет за решеткой два месяца
Суд в Бердянске избрал меру пресечения для второго подозреваемого в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат" Николая Ломако в виде содержания под стражей на срок в 60 суток. Об этом сообщает "Громадське".
Мужчину подозревают в участии в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц. По данным следствия, он был за рулем "Таврии", которая была на месте преступления.
Сам подозреваемый заявил о своей невиновности и что он не имеет отношения к убийству. В случае доказательства вины Ломако, ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, сегодня суд избрал первому подозреваемому Артему Матюшину меру пресечения в виде содержания под стражей на срок в 60 дней.
Отметим, что всего по подозрению в нападении на Олешко были задержаны пять человек – четверо жителей Днепра и Днепропетровской области, а пятым оказался жителем Бердянска.
Ранее народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что один из главных подозреваемых, Артем Матюшин, оказался бывшим снайпером батальона "Торнадо".
Больше об этом резонансном убийстве смотрите в материале сайта "Сегодня": Резонансное убийство ветерана АТО в Бердянске: главные подробности, фото и видео.
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