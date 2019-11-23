Убийство целой семьи в Запорожье: появились новые версии и подробности

Соседи убитых предполагают, что в деле могут быть новые фигуранты

/ Фото: Нацполиция

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Стали известны первые итоги расследования самого громкого преступления, которое было выявлено на этой неделе. Напомним, 19 ноября запорожские полицейские обнаружили в одной из квартир многоэтажки убитой всю семью – 58-летнюю Оксану П., ее 60-летнего мужа Александра П. и их 25-летнего сына Василия П. По данным полиции, у женщины было перерезано горло, ее муж погиб от колото-резаных ран, а их сына нашли повешенным.

"Следствие установило следующие обстоятельства: у 25-летнего сына погибших, скорее всего, произошел психический срыв. Дело в том, что над ним издевался отец, а мать всячески "затягивала" его в одну из религиозных организаций Запорожья. Но преступление произошло не на религиозной почве, а из-за внутреннего конфликта в семье", – рассказал сайту "Сегодня" наш источник в Национальной полиции.

Опрошенные нами жители дома №23 по улице Ладожской в Запорожье рассказали, что их мнения разделились.

"Одни предполагают, что причиной стал конфликт в семье и к убийству мог быть причастен сын супругов. Но те, кто немного знал эту семью, считают, что полиции следует проверить, не замаскированное ли это убийство, которое совершил посторонний человек. Ведь Вася был предпринимателем, занимался перевозками, мог иметь конфликты из-за денег", – рассказали нам соседи убитой семьи.

В полиции официально рассказали, что у них в приоритете версия, согласно которой конфликт все же был внутрисемейным. В подтверждение говорят, что дверь в квартире была заперта изнутри.

"Криминального вмешательства извне не было", – сообщил нам начальник Запорожской облполиции генерал Николай Лушпиенко.

Напомним, первой забила тревогу сестра погибшей – она обратилась в полицию и сообщила, что встревожена тем, что сестра несколько дней не выходит на связь.

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