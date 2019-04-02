Учитель из Мелитополя похудел на 60 кг и избавился от последствий инфаркта
Мужчина изменил стиль жизни и теперь претендует на Кубок мира по скандинавской ходьбе
В Запорожской области учитель из Мелитополя, который весил 140 кг и страдал от проблем с сердцем, решил отказаться от мучных блюд, занялся спортом и теперь претендует на Кубок мира по скандинавской ходьбе.
"Более чем 200 метров я преодолеть не мог, жена меня сопровождала, потому что мог упасть в любой момент", – признался Николай Курса.
Сейчас учитель – подтянут и на самочувствие не жалуется, хотя еще полтора года назад его излишний вес сказался на сердце и привел к тому, что мужчина попал в реанимацию с инфарктом. После выписки из больницы решил начать новую жизнь и в первую очередь сменил рацион, перейдя на здоровое питание.
"Я вам скажу: лучше, что кушать нельзя, ладно, а нельзя кушать то, что больше всего вы любите. Я, например, больше всего люблю мучные печенья, торты", – отметил он
Но больше всего на изменение стиля жизни повлиял подарок детей ко дню рождения – палочки для скандинавской ходьбы.
"Я больше не стал набирать вес, то есть, я с первоначальных 136 сбросил вес до 80 килограммов", – заявил он.
Как объяснила спортивный инструктор Маргарита Платунова, скандинавская ходьба – энергозатратна, но все усилия будут бесполезны, если не придерживаться здорового режима питания.
"Ежедневные занятия скандинавской ходьбой плюс правильное нормальное питание дает похудание. Овощи, фрукты, белки, без мучного и сладкого" – рассказала женщина.
Через год, после постоянных тренировок, врачи не нашли никаких отклонений в работе сердца Николая Курсы – бывший "тяжелый пациент" кардиологов вошел в ряды городской команды по скандинавской ходьбе.
А начинались тренировки мужчины с нескольких сотен метров, а теперь он ежедневно проходит до десяти километров. К тренировкам привлек и жену.
"Кое‑что получается, кое‑что – нет. Иногда он меня хвалит, говорит, нормально. Иногда ругает – не так руку держу, но я стараюсь", – призналась Людмила Курса.
В планах Николая – добыть Кубок мира по скандинавской ходьбе и сейчас он готовится к соревнованиям, которые состоятся в Киеве уже в апреле.
Напомним, ранее "Сегодня" разбирали ТОП-5 самых абсурдных диет, способных нанести вред здоровью. В надежде похудеть люди пьют ракетное топливо и принимают солнечные ванны.
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