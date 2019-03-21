Угон Peugeot в Запорожье: мужчина нашел на улице ключи и украл машину

Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы

Иллюстрация. Фото из открытых источников.

Угон Peugeot в Запорожье: мужчина нашел на улице ключи и украл машину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/233/611/5c92336115c45.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/233/611/5c92336115c45.jpeg 2019-03-21T03:08:00+02:00 Запорожье Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы

В Запорожье будут судить мужчину, который угнал автомобиль девушки, потерявшей накануне ключи от своей машины. Об этом сообщили в пресс-службе Коммунарского суда города.

На днях на рассмотрение суда поступило уголовное производство в отношении мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения нашел ключи от автомобиля Peugeot и угнал его.

Полицейские задержали угонщика в четырех километрах от места происшествия. Было открыто уголовное производство. Вскоре состоится судебное заседание по этому делу – обвиняемому грозит от до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали об инциденте в Киеве, где произошла погоня, которая закончилась масштабным ДТП на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой – нетрезвый водитель Daewoo Lanos пытался скрыться от полиции и влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.

А в Одессе подозреваемый в совершении убийства, который находился в розыске, бросился на полицейского с топором и пытался сбежать. В результате его застрелили.

А в Ровно во время полицейской погони за нарушителем, которая продолжалась более часа, травмы получили трое стражей порядка.

Патрульные начали преследовать внедорожник, который выехал на трассу "Киевм-мЧоп", двигаясь в направлении Киева и возле села Горбаков Гощанского района заблокировали движение беглецу. Однако тот совершил разворота и поехал в сторону Ровно по встречной полосе.

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