Украинец приобрел машину из пластика

Житель Запорожья приобрел машину, кузов которой полностью сделан из пластика, сообщает "Ранок з Україною".

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Мужчина – коллекционер. Он утверждает, что купленный им компактный внедорожник – единственный экземпляр в мире. Этот автомобиль, по его данным, собрали когда-то на Луцком автозаводе. Но дальше пробных авто дело якобы не пошло, и проект закрыли. Машина, как рассказівает автолюбитель, является неким гибридом "Таврии" и "Волынца". Во внедорожнике также стоят некоторые детали и агрегаты из автомобиля УАЗ.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о необычных полицейских автомобилях. Чаще всего они служат демо-карами и показываются на различных автомобильных выставках. Но бывает так, что некоторые их них, к примеру, спортивные болиды, "одеваются" в полицейскую форму для охоты на очень быстрых преступников.

Кроме того, "Сегодня" сообщали об уникальных автомобилях, которые можно встретить на украинских дорогах. К примеру, в столице можно увидеть двухместные машины, которые даже снимались в фантастическом фильме "Обитаемый остров".

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