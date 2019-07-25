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Ураган оставил без воды курортную Кирилловку

25 июля, 10:52

Тысячи туристов ждут, когда коммунальщики возобновят работу водонапорной станции


Ураган оставил без воды туристическую Кирилловку в Запорожской области.

Поселок обезвожен уже почти сутки. Во время грозы вихрь сорвал провода с электроопор, из-за чего на водонапорной станции остановился насос, а водопровод под давлением просто разорвало.

Свет в дома жителей электричества вернули через два час. А вот водоснабжение коммунальщики обещают восстановить до утра.

Пока воду в поселок подвозят спасатели. Непогода в Кирилловке может испортить отдых туристам еще на неделю. Синоптики и в дальнейшем прогнозируют грозы.

ранее непогода бушевала в Украине 27 июня. Вследствие грозы, ливней и штормового ветра сотни населенных пунктов остались без электричества, есть погибшие:

Также мы писали, что недавно за двое суток в Закарпатье выпала месячная норма осадков около 120 мм. В результате на территории области подтоплены 126 домохозяйств, из них – 45 жилых домов, а также 818 га сельхозугодий, 170 га пастбищ.


Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье бушевала непогода. Один человек пропал без вести, сотни – эвакуированы и тысячи затопленных домохозяйств. Уровень рек поднялся на 4 метра.


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Тег видео, вода, ураган, непогода, запорожская область, гроза, электроснабжение, кирилловка

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