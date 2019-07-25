Ураган оставил без воды курортную Кирилловку
Тысячи туристов ждут, когда коммунальщики возобновят работу водонапорной станции
Ураган оставил без воды туристическую Кирилловку в Запорожской области.
Поселок обезвожен уже почти сутки. Во время грозы вихрь сорвал провода с электроопор, из-за чего на водонапорной станции остановился насос, а водопровод под давлением просто разорвало.
Свет в дома жителей электричества вернули через два час. А вот водоснабжение коммунальщики обещают восстановить до утра.
Пока воду в поселок подвозят спасатели. Непогода в Кирилловке может испортить отдых туристам еще на неделю. Синоптики и в дальнейшем прогнозируют грозы.
ранее непогода бушевала в Украине 27 июня. Вследствие грозы, ливней и штормового ветра сотни населенных пунктов остались без электричества, есть погибшие:
Также мы писали, что недавно за двое суток в Закарпатье выпала месячная норма осадков около 120 мм. В результате на территории области подтоплены 126 домохозяйств, из них – 45 жилых домов, а также 818 га сельхозугодий, 170 га пастбищ.
Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье бушевала непогода. Один человек пропал без вести, сотни – эвакуированы и тысячи затопленных домохозяйств. Уровень рек поднялся на 4 метра.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Ураган оставил без воды курортную Кирилловку". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Комфортная температура и грозы: синоптики уточнили, где пройдут дожди
Сегодня не ожидается ни сильной жары, ни похолодания, но в ряде областей будет мокро
Крупное наводнение в Индии: более 100 погибших, миллионы пострадали
Юго-Восточную Азию продолжают заливать муссоны