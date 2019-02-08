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В аэропорту Запорожья задержали контрабандиста с грузом стероидов

Сегодня, 15:09

Контрабандист прятал таблетки в упаковках из-под чипсов

В аэропорту Запорожья задержали контрабандиста с грузом стероидов Запорожье Контрабандист прятал таблетки в упаковках из-под чипсов

В запорожском аэропорту задержали перевозчика контрабандных анаболических стероидов. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС в Запорожской области.

Как стало известно, 8 февраля, около шести часов утра во время оформления пассажиров рейса Запорожье-Минск один из пассажиров выбрал упрощенный порядок контроля – "зеленый коридор" без заполнения декларации, что предусматривает отсутствие у него запрещенных товаров.

Однако при осмотре его ручной клади таможенники обнаружили под вещами упаковку из-под картофельных чипсов, в которой находилось 78 блистеров препарата Danabol по 20 таблеток в каждом. Всего в картонной упаковке было 1560 таблеток.

Стоит отметить, что этот препарат содержит вещество Метандиенон, которое является сильнодействующим и запрещенным к свободному доступу. В связи с этим, в отношении нарушителя был составлен админпротокол.

Напомним, что недавно в аэропорту "Борисполь" в ходе проверки багажа, ехавшего из Варшавы транзитом в Тель-Авив, нашли 5,4 кг кокаина. В чемодане была двойная стенка, за которой лежали 5 свертков с белым порошком. Наркотики обнаружил служебный пес Фарт

Кроме того, ранее в Киеве полицейские задержали гражданина РФ с амфетамином. Выяснилось, что задержанным оказался сын бывшего представителя главы Чечни Рамзана Кадырова.

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Тег Запорожье, контрабанда, стероиды, контрабандист

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