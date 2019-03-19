В аэропорту Запорожья на контрабанде старинных монет задержали иностранца

Турок пытался пройти таможню по "зеленому коридору", не заполняя декларации

Фото: Анатолий Бойко

В аэропорту Запорожья на контрабанде старинных монет задержали иностранца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/844/1cb/5c48441cb939e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/844/1cb/5c48441cb939e.jpg 2019-03-19T13:01:08+02:00 Запорожье Турок пытался пройти таможню по "зеленому коридору", не заполняя декларации

В международном аэропорту Запорожья таможенники задержали иностранца, который пытался нелегально вывезти старинные золотые монеты. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

Как стало известно, 17 марта, во время оформления пассажиров, гражданин Турции выбрал упрощенный порядок контроля – "зеленый коридор", без заполнения декларации, что предусматривает отсутствие у него запрещенных товаров.

Однако при осмотре его ручной клади таможенники обнаружили две старинные монеты из металла желтого цвета. Декларацию иностранец не заполнял, а также не имел разрешительных документов на монеты.





В отношении мужчины, который нарушил нормы законодательства, предусмотренные Таможенным кодексом, был составлен админпротокол.

Напомним, ранее харьковские пограничники задержали женщину, которая контрабандным путем пыталась вывезти в Россию партию серебра – на пункте пропуска Александровка задержали 66-летнюю харьковчанку, которая пешком направлялась в Россию. В ходе проверки на нее отреагировал металлодетектор.

Во время тщательного досмотра силовики обнаружили на ее теле специальный пояс, в отсеках которого лежали более 70 ювелирных изделий, вероятнее всего, из серебра.

Также мы писали о том, как во Львовской области, на пункте пропуска Краковец, пограничники обнаружили сразу два тайника с контрабандными сигаретами, которые были оборудованы в микроавтобусах.

Спрятанные сигареты различных марок были найдены в двойном потолке и днище – там нашли свыше двух тысяч пачек, а уже через несколько часов еще сотню блоков – около тысячи пачек – обнаружили в топливном баке другого микроавтобуса. Контрабандный товар был конфискован, а водителей теперь ожидает суд.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

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