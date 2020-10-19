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В аэропорту Запорожья открылся новый терминал: куда будут летать

19 октября, 16:32

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Строили терминал три года, он рассчитан на 400 пассажиров в час

Первый лайнер сегодня утром вылетел из нового терминала Запорожского аэропорта и направился в Киев. В ближайшие дни терминал начнет обслуживать и международные рейсы – в Турцию, Египет и Польшу.

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Аэропорт будет работать с соблюдением всех карантинных требований – здесь обустроят медицинский пункт и мини-офис для ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию.

Строили терминал три года. "Сегодня" подробно писали оходе этого строительства. Планировалось, что терминал площадью 12 тыс. кв. м сможет обслуживать до 400 пассажиров в час (250 на международных рейсах, 150 – на внутренних).

Ранее "Сегодня" также писали о том, что еще один международный аэропорт появится на Закарпатье.

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Местные власти Мукачево положительно отозвались о том, что Кабмин включил в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года проектирование и строительство аэропорта "Мукачево". На проектирование аэродрома правительство выделит около 30 млн грн.

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Также мы писали о том, что аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого возобновил обслуживание международных авиарейсов.

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строительство Запорожье аэропорты терминалы

Источник: Сегодня

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