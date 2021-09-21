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В Азовском море на берег выбросило мертвых дельфинов – фото

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
21 сентября, 19:04
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На теле дельфинов не было следов от от рыболовных снастей, причину гибели еще устанавливают
На берегу моря нашли мертвых деьфинов
На берегу моря нашли мертвых деьфинов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожской области на берег выбросило мертвых дельфинов. Из-за чего погибли животные, пока неизвестно.

Об этом сообщили в пресс-служба Азовского рыбоохранного патруля.

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Отмечается, что инцидент произошел 20 сентября в поселке Чкалово на территории Приазовского национального природного парка. Патрульные обнаружили двух дельфинов весом в 25-30 килограмм. На коже следов от рыболовных снастей не было, так что погибли дельфины не из-за человека.

Фото: пресс-служба Азовского рыбоохранного патруля

"На место происшествия вызвали сотрудников Приазовского национального природного парка, которые составили карту выброса дельфинов азовка для дальнейшего выяснения ситуации. Во избежание каких-либо попаданий инфекций, помните, никогда не трогайте мертвого дельфина", – говорится в сообщении.

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