В Азовском море поймали браконьеров с уловом из Красной книги: опубликовано видео

Во время патрулирования моря пограничники задержали нескольких контрабандистов

Пограничники выпустили пойманного браконьерами осетра. Фото: ГПСУ

В Азовском море поймали браконьеров с уловом из Красной книги: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7cd/f5b/5c77cdf5b94c0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7cd/f5b/5c77cdf5b94c0.jpg 2019-02-28T14:06:21+02:00 Запорожье Во время патрулирования моря пограничники задержали нескольких контрабандистов

В Азовском море пограничники Бердянского отряда обнаружили браконьеров, у которых изъяли запрещенные орудия лова, а также спасли осетра, занесенного в Красную книгу.

Как сообщили в Госпогранслужбе, после осмотра нескольких рыбацких лодок было составлено 10 административных протоколов за нарушение правил пограничного режима, а также четыре админпротокола по статье о нарушении правил рыболовства и ловлю осетра.

Кроме того, во время патрулирования было обнаружено 33 сетки длиной более 1,6 км с живой рыбой – бычком, камбалой, а также четырьмя штуками осетра, занесенного в Красную книгу. Сетки были изъяли, а рыбу выпустили обратно в море.

Напомним, ранее водная полиция Киевской области задержала на браконьерстве 40-летнего мужчину, который ранее был начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток он выловил в Днепре более 150 килограммов рыбы.

Также в Киевской области на месте преступления задержали браконьеров, причем один из них пытался сопротивляться. Тем не менее, мужчины были задержаны, у них изъяли автомобиль, резиновую лодку, рыбацкие сети и 80 кг рыбы.

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