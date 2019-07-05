В Азовском море задержали "ученых" браконьеров

"Исследователи-биологи" успели выловить две тонны бычка

Судно браконьеров. Фото: Госпогранслужба.

В Бердянском районе Запорожской области задержаны браконьеры, ловившие рыбу якобы для научных целей.

Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.

Во время патрулирования акватории Азовского моря тактическая группа катеров Морской охраны из состава Объединенных сил получила оперативную информацию о возможной противоправной деятельности, говорится в сообщении.

Вскоре пограничники обнаружили рыболовецкое судно с девятью гражданами Украины на борту, которые осуществляли незаконную добычу биоресурсов запрещенным способом ловли.

Как выяснили сотрудники Госпогранслужбы, судно, согласно разрешительным документам, должно было использоваться для научно-исследовательского лова. Однако на момент обнаружения оно находилось вне района, определенного для исследовательской деятельности, а выло был откровенно коммерческим.

В трюме, переоборудованном под морозильный отсек, пограничники обнаружили более двух тонн бычка азовского.

Злоумышленникам может грозить наказание от штрафа до трех лет лишения свободы. Их судьбу решит суд.

Как сообщалось, в Днепре происходит массовый мор рыбы.

Также мы сообщали, что в Одесской области сотрудники рыбоохранного патруля зафиксировали в Хаджибейском лимане массовую гибель креветки и рыбы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Азовском море задержали "ученых" браконьеров". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"