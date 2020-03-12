В Бердянск зашел корабль из Италии: стало известно, что с экипажем

В Запорожской области представители морского порта Бердянска рассказали о состоянии моряков, прибывших из Италии.

Как объяснил заместитель начальника Бердянского филиала Администрации морских портов Украины Виталий Бурьян, существует четкий протокол проверки судна и экипажа, зашедшего в порт, сообщает "Бердянск24".

"Первыми на борт поднимаются специалисты санитарно-карантинного отдела, которые проверяют физическое состояние членов экипажа. Моряки судна, прибывшего из Италии, здоровы", - заявил он.

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Также представитель порта заявил, что члены экипажа во время загрузки в Италии не выходили в город и оставались на корабле.

На другом судне, прибывшем из Ливана, проводится проверка членов экипажа, у которых есть симптомы простуды. Из состояние удовлетворительное, необходимости в госпитализации на данный момент нет. Все члены команды находятся на корабле.

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В свою очередь, главный врач Бердянского порта Дмитрий Егоров заверил, что никакого повода для волнения нет – проведены все необходимые профилактические мероприятия, а медики работают согласно протоколу Минздрава.

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