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В Бердянске будут судить медика за подделку справки больному туберкулезом

Сегодня, 14:01

Человек с туберкулезом благодаря подделке документов врачом пошел работать в детсад

Фото: Facebook
Фото: Facebook.
В Бердянске будут судить медика за подделку справки больному туберкулезом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d8b/2a8/5c7d8b2a8ea83.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d8b/2a8/5c7d8b2a8ea83.jpg Запорожье Человек с туберкулезом благодаря подделке документов врачом пошел работать в детсад

В Запорожской области прокуратура передала в суд дело в отношении медицинского работника, которому инкриминируют подделку документов для больного туберкулезом, с которыми он устроился на работу в детский сад.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел в декабре 2017 года, когда медицинский регистратор внес в медкнижку неправдивую информацию о результатах обследования на туберкулез.

На ее основании человек, больной туберкулезом, устроился работать инструктором по физвоспитанию в детский садик Бердянска. В настоящее время досудебное расследование этого дела завершено и обвинительный акт передан в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Чернигове учеников одной из школ города принуждают принимать таблетки от туберкулеза, поскольку в одном из классов обнаружился парень с этой болезнью. Медики и руководство учреждения заверили, что бояться заражения не стоит.

Также мы сообщали, что на двух городских пляжах Днепра запретили купание после того, как медики обнаружили там холерный вибрион. Опасной для горожан оказалась пляжная полоса на жилмассиве Победа (Мандрыковская коса), а также Приднепровский пляж.

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Тег врач, туберкулез, Бердянск, детсад, запорожская область

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