Українська
$ 27,3
32,29
  1. Новости в регионах
  2. Новости Запорожья

В Бердянске исчез турист. Он решил искупаться в море во время шторма

8 июля 2021 14:47

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Из-за погодных условий спасателям сложно найти мужчину

На месте работают спасатели. Фото: mrpl.city

На месте работают спасатели. Фото: mrpl.city

В Бердянске Запорожской области мужчина решил искупаться в море во время шторма и исчез. Его ищут спасатели.

Об этом сообщает "Бердянск 24".

Реклама

Отмечается, что пропавший – отдыхающий из Харьковской области, он купался в районе базы отдыха "Аркада". На месте сейчас находятся спасатели, но поиски усложнили погодные условия. Кроме того, в том районе находятся буны.

Работники ГСЧС говорят, шансов на положительный исход очень мало.

Напомним, в Изюме Харьковской области на местном пляже произошла трагедия. Во время отдыха утонул 4-летний мальчик.

Не пропусти!
А тренировался на украинцах! Как Стерлинг "нарисовал" пенальти в игре с Шахтером
Стерлинг. Симуляция в матче Манчестер Сити - Шахтер

Также мы сообщали, что в Ровенской области в реке утонули два человека. Отец пытался спасти дочь, но не умел плавать.

Реклама

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Потоп, погром и полчища медуз: что натворила непогода в Бердянске (видео)
Потоп, погром и полчища медуз: что натворила непогода в Бердянске (видео)Запорожье
Жестокое избиение девушки в магазине Запорожья: в МВД отреагировали
Жестокое избиение девушки в магазине Запорожья: в МВД отреагировалиЗапорожье
Остров Хортица превратят в главный туристический магнит Запорожья: что сделают (фото)
Остров Хортица превратят в главный туристический магнит Запорожья: что сделают (фото)Запорожье
В Запорожье произошла стрельба в ресторане – погиб человек (видео)
В Запорожье произошла стрельба в ресторане – погиб человек (видео)Запорожье
В Запорожской области сняли огромное воздушное цунами: впечатляющее видео
В Запорожской области сняли огромное воздушное цунами: впечатляющее видеоЗапорожье
Запорожье накрыла непогода с градом и ливнем (видео)
Запорожье накрыла непогода с градом и ливнем (видео)Запорожье

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять