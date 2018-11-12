В Бердянске из-за поминальной свечи едва не сгорела женщина

Свечка накренилась и от нее загорелись домашние вещи

В Запорожской области спасатели получили вызов о возгорании в Бердянске – в квартире многоэтажки по улице Мичурина начался пожар из-за оставленной без присмотра поминальной свечи.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, женщина 1950 года рождения поставила свечу за упокой родственников и вышла из комнаты. Тем временем, свеча наклонилась и от нее вспыхнули домашние вещи.

К счастью, пожару не дали разгореться – сами жильцы сумели погасить огонь в своей квартире на втором этаже шестиэтажного дома. Кроме небольшого количества сгоревших вещей, ущерба удалось избежать. Также обошлось без пострадавших.

Напомним, не так давно во время пожара в девятиэтажном жилом доме в Хмельницком спасатели помогли выбраться из опасной зоны пятерым детям и одному взрослому, которые находились недалеко от эпицентра возгорания.

Ранее сообщали, что с начала 2018 года в Украине пожары унесли жизни 1384 человек, а травмы получили 1172 украинцев. Спасатели отметили, что ежегодно с наступлением отопительного периода количество пожаров стает больше.

Основными причинами возникновения возгораний и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.