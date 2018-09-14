В Бердянске копы стали участниками тройного ДТП: опубликованы фото

Вечером 13 сентября в Бердянске Запорожской области произошла авария с участием трех автомобилей – ВАЗ 2102, Daewoo Nexia и полицейского Chevrolet Niva.

В результате ДТП за помощью медиков обратился один человек – сотрудник Бердянской полиции. Как сообщает "ПроБердянск", столкновение произошло около 23:00 на перекрестке улицы Итальянской и Восточного проспекта.

По предварительной информации, Chevrolet врезался в ВАЗ, "Жигули" от удара вылетели на обочину и протаранили дерево. Также от удара полицейский автомобиль занесло, и он зацепил Daewoo.













Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП на дорогах Украины погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.