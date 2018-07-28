В Бердянске копы вернули хозяину живую "Феррари"

Пони по кличке "Феррари" потерялась, но была найдена и возвращена хозяину

В городе Бердянск Запорожской области полицейские нашли потерявшееся пони по кличке "Феррари". Как передает местная полиция, утром 27 июля в микрорайоне "Восьмого марта" обнаружили беспризорного небольшого жеребенка пони.

"Неравнодушные граждане подсказали, что оно не "местное", а может принадлежать одному из лошадиных хозяйств, расположенных в Бердянском районе", – говорится в сообщении.

И действительно, животное было из местного Старопетровского конно-спортивного клуба, который имеет летнюю площадку в Бердянске. Сотрудники полиции вернули владельцам пони.

Напомним, ранее мы писали о том, как три человека получили серьезные повреждения в американском Висконсине на параде, где пони, переставшие слушаться команд своего хозяина, забежали в толпу.

Также мы писали о том, что в Британии пони скончался от испуга, увидев истребители. Тогда мы писали, что самолеты возвращались с военной базы Лейкенхит в графстве Саффолк и низко пронеслись над полем, где в тот момент паслось животное. Как отмечает издание, пони было десять лет и он был питомцем трехлетней Амелии Браун.