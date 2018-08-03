В Бердянске майор-пограничник обокрал своих подчиненных

В Бердянске майора пограничного отряда за присвоение материальной помощи своих сослуживцев приговорили к году ограничения свободы. Как сообщили в военной прокуратуре Запорожского гарнизона, добычей нечистого на руку бухгалтера Бердянского погранотряда стала материальная помощь сослужицев за два месяца.

"За период май-июль 2015 завладел бюджетными денежными средствами в общей сумме почти 25 тысяч гривен. В частности, внес в ведомости выплаты подъемной помощи личному составу Бердянского пограничного отряда свои данные и соответствующие суммы денежных средств, не соответствовавших действительности", – говорится в сообщении.

При этом приговор ему вынесли довольно мягкий – без тюремного заключения, только один год ограничения свободы. Это решение связано с тем, что суд учел признание осужденным своей вины и его содействие следствию.

Напомним, в прошлом году полиция Киева задержала банду серийных грабителей, которые выслеживали и нападали на людей возле элитных магазинов и банков, отбирая у них крупные суммы денег. Они причастны как минимум к десяти подобным ограблениям.

Все участники группировки оказались уроженцами Грузии. Их задержали после очередного грабежа. Злоумышленники средь бела дня напали на супружескую пару возле автосалона на проспекте Бандеры и отобрали сумку, в которой было 3,5 млн грн.