В Бердянске мужчина, отметив покупку машины, врезался на ней в столб: опубликовано видео

Водитель был настолько пьян, что не мог устоять на ногах

В Запорожской области житель Бердянска за рулем ВАЗа на полном ходу врезался в столб, а выбравшись из машины не смог устоять на ногах из-за сильнейшего опьянения.

Инцидент произошел 5 ноября возле одной из школ города, сообщает "ПроБердянск". К счастью, в результате ДТП обошлось без пострадавших.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, обратили внимание на неадекватное состояние водителя – мужчина с трудом мог ходить, сильно шатался, и в конце концов упал на асфальт. По словам местных жителей, шофер оказался в таком состоянии, отмечая покупку машины.

Копы составили на горе-водителя административный протокол, изъяли у него права и выдали временное удостоверение.

Напомним, недавно в Киеве пьяный водитель Toyota устроил ДТП и гонки с патрульными.

Также мы писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.